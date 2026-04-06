「春の全国交通安全運動」が6日、スタートしました。山口市では出発式が行われ、園児らが横断歩道で歩行者を優先する意識をもつことなどを呼びかけました。（園児）「くるまは止まってね」出発式では山口市の天使幼稚園の園児が横断歩道のマークや標識を紹介、横断歩道のわたり方を実演しました。去年、JAFが行った信号機のない横断歩道での車の一時停止率で山口県は34.3％と全国最下位でした。このため、県は運動期間