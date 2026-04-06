県民の安心安全を胸に、まずは、基礎的なことを学びます。県警察学校の入校式がきょう（6日）行われました。（全員宣誓）「不偏不党かつ公平中正に職務の遂行にあたることを誓います」今年度、警察学校に入校したのは18歳から34歳までの警察官109人と警察職員18人のあわせて127人で、そのうち女性は40人です。式では秋本泰志本部長が「この入校を機に自ら求めて厳しさの中に飛び込んでいく気概を持って各種教養訓練に励み警察官・