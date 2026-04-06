県内に6校を展開する県内最大の専門学校グループ＝YIC学院の入学式がきょう（6日）、山口市で行われました。YIC学院は情報、ビジネス、美容、調理など県内に6校15学科の専門学校を展開していてことしは395人が入学しました。式では河津道正校長が「新たな学びのステージで職業人としてのマインドを学んでください」と激励しました。（理学療法学科 竹本陽葵さん)「専門的な知識や技術を身につけるとともに人としても成