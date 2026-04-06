6日(月)は、日差しが届いて季節先取りの陽気になりました。最高気温は、阿賀町津川や魚沼市小出では24℃を超えました。そのほかも、長岡市や湯沢町などでも5月下旬並みと、初夏の陽気になりました。 お天気に恵まれた今日は、各地から桜リポートが届いています。 上越市では、日中は青空にサクラがよく映えていました。「昨夜の強風が去り、本日快晴。サクラと妙高山の残雪をひとりじめ」と羨ましいリポートが届き