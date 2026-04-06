マツダ防府工場で技術系新入社員の配属式が行われました。マツダ防府工場にはことし、76人の技術系職員が配属されました。そのうち県内出身者は70人で、ここ10年で県内出身者の割合が最も高いという事です。（宗内 葵さん）「一人一人が果たすべき責任を確実にやり切り一日でも早く貢献できるよう努力してまいります」マツダでは去年およそ5万台を中東に向けて販売しています。（4万9,891台）しかし、混迷する中東情勢を受け今月か