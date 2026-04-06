バスケットボールB2西地区4位の鹿児島レブナイズは5位のライジングゼファー福岡と対戦しました。GAME1は2点差で敗れたレブナイズ。その雪辱を果たそうと臨んだGAME2は、両者一歩も譲らない激しい点の取り合いとなります。第2クオーターではキャプテンの藤本がスリーポイント。さらに、飴谷が体を張ってとったボールがシャーマに渡り、遠藤へ。冷静にスリーポイントを沈めま