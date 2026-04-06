ゴールデンウィークまで早くも1カ月を切りました。今年は原油価格の高騰で、マイカーを使わずバスツアーを利用する人が多いと言います。 ■20代 「東京に劇団四季を見に行きます。」 ■7歳 「キャンプです。」 ■30代 「富山のキャンプ場に行く予定です。ずっとお家にいるのも子どもたちもつまらないので。」 ■80代 「なんでも値上がりばかりで、日にちをずらして家族でも(出かけよう)と思