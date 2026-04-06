下松市では採用人数が少ない事業所の新入社員同士の交流を図ろうと歓迎入社式が行われました。この入社式は下松商工会議所は毎年行っているもので商工会議所に加盟する10の事業所の新入社員17人が出席しました。（Kビジョン 守屋結菜さん）「一歩一歩着実に未来を切り開いていき、事業所の発展・地域の発展のため、全力で励んでいきたいと固く決意しております。」式に続いてビジネスマナー研修が行われ、練習用のカー