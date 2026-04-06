新潟県佐渡市の能舞台で『春の例祭』に合わせ、約50年ぶりに能が披露されました。 県の有形民俗文化財に指定されている佐渡市新穂地区の武井熊野神社。ここで毎年4月3日に『春の例祭』が行われています。豊作や地域の安全を願う恒例の神事に合わせ、今年は地域の人が神社の能舞台を念入りに掃除する珍しい光景が見られました。実はこの舞台、地域の過疎・高齢化に伴い長年閉じられていましたが、去年10月、能の愛好家などによって