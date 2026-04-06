俳優の吉田羊さんが、輝き続ける秘訣（ひけつ）を明かしました。6日、発売60周年を迎えたカレーのイベントに登場した吉田羊さん。新作カレーの試食のあとはトークコーナーのはずでしたが、吉田さんは「止まらなくなっちゃった…おなかすいてました。（後ほどゆっくり召し上がっていただくとして、いったん…）あとで食べますので！取っておいてください！」と、カレーに夢中な様子でした。そんな吉田さんの“輝き続ける秘訣”は、