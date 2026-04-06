三重県亀山市の新名神高速道路で３月に発生した多重事故で、県警は６日、死亡した６人の身元を発表した。このうち５人は家族で、観光目的で関西方面に向かっていたとみられる。５人はミニバンに乗り、静岡県袋井市の会社員松本幸司さん（４５）が運転。妻で会社員の恵梨子さん（４２）、長女で小学５年の莉桜（りお）さん（１１）、長男で小学２年の壮真君（８）、次女で保育園児の彩那ちゃん（５）が同乗していた。もう１人