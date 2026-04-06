福島県を訪問中の天皇ご一家は、福島第一原発がある双葉町を訪れ、被災者と交流されました。6日午後6時頃、ご一家は東京電力福島第一原発がある双葉町で、被災した人たちと懇談されました。懇談した中の1人で、住民の交流の場となるカフェを切り盛りする山本敦子さん（54）は、避難先で中学生だった娘が環境になじめず苦労した当時の経験を5年前、オンラインを通じて両陛下に涙ながらに伝えていました。愛子さまと同世代の娘が今で