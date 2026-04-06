3月12日に名古屋市東区で見つかった不発弾の撤去作業が、4月19日に行われます。当日は、地下鉄東山線の栄駅から池下駅間などが運休となることが発表されました。東区葵1丁目のマンションの建築現場では3月12日、アメリカ製の「250キロ焼夷弾」が見つかっていました。撤去作業が行われる4月19日には、不発弾が見つかった場所から半径およそ300mで避難が呼びかけられ、錦通や桜通などの警戒区域内とその周辺が午前9時半から通