桜が見頃となり、休日はお花見に出かけた人も多かったのではないでしょうか。香る春の町と書く福岡県香春町（かわらまち）では、桜が駅や線路を包み込むように咲いています。その美しさをFBSのカメラマンがお届けします。 線路の脇に桜。駅のそばにも桜。ここは福岡県香春町のJR日田彦山線、採銅所駅です。沿線に植えられた桜は、およそ40本。電車を見守る桜をカメラに収めようと、この時期は多くの人が訪れます。■訪れた人「