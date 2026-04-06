俳優の北大路欣也（83）が5日放送のテレビ朝日「有働Times」（日曜後8・56）の特別企画「レジェンド＆スター」に出演し、昭和の文豪からの忘れられない言葉を明かした。21歳だった1964年に「シラノ・ド・ベルジュラック」で初舞台を踏んだが、納得いく演技ができずに稽古では落ち込む日々。そんな時に楽屋を訪ねてきたのが作家の三島由紀夫さん。稽古で疲れ切った北大路に「今ね、稽古をずっと見ていた。君ね、なかなかいいよ