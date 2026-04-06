ボートレース戸田の6日間シリーズ「にっぽん未来プロジェクト競走in戸田」は6日に予選2日目が行われた。佐藤博亮（38＝愛知）は、3Rを2コースから捲ってシリーズ初白星。初日は4、5着とやや出遅れてしまったが、反撃を開始した。今節は新プロペラからのスタート。「初日より体感は良くなった。ただ、直線で追いつかれていたし、足的にいい部類ではない。うまく合わせられていないですね」と、調整に正解は出ていない。「回転