ごうごうと音を立てて燃え上がる炎。電柱よりも高く立ち上る黒い煙が周囲を包み、時折、建物から外壁のようなものが崩れ落ちます。4日の朝、千葉・我孫子市にある4階建ての建築事務所で火災が発生。火元とみられる事務所は全焼し、隣り合う木造2階建ての空き家も焼けたということです。けが人はいませんでした。更に、5日未明、鹿児島市で住宅1棟が全焼。焼け跡から1人が遺体で見つかりました。近隣住民：空が赤くなっていたので大