きょうは各地で初夏のような暑さとなり、25℃以上の夏日となるところもありました。紫外線も強くなり、早くも「日傘」が売れているようです。東京・上野公園。桜が散りゆく中、葉桜を楽しむ人の姿が多くみられました。20代「葉っぱ多いですけど、葉桜も綺麗」10代「桜の花びらが散ってるのも綺麗」きょう23.7℃と、今年一番の暑さとなった東京都心、5月中旬並みの陽気に…40代 「これ（半袖）でも暑いくらい」60代「汗かいて