東日本大震災から15年の節目にあたり、福島県を訪問中の天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、1日目の日程を終え、6日午後７時半すぎ、宿泊先のJヴィレッジに到着されました。ご一家は、楢葉町と広野町の町長らの出迎えににこやかに応えられました。Jヴィレッジは楢葉町と広野町にまたがる施設で、1997年に日本初のサッカーナショナルトレーニングセンターとして開設されました。東日本大震災と福島第一原発事故後は閉鎖され対応拠点