ボートレース平和島の「にっぽん未来プロジェクト競走in平和島」は予選4日間を終え、7日の10〜12Rで準優勝戦が行われる。準優勝戦メンバーの中で注目の存在は予選をオール3連対として6位で通過した萩原知哉（39＝東京）だ。3日目まで2着3回3着2回とオール舟券絡みながら未勝利で迎えた4日目。1回走りの2Rで枠なり3コースからスタートはコンマ12の3番手。内の小野信樹、永井源はいずれもスタートはコンマ13でほぼ並んだ。それ