サッカーのJ2・J3百年構想リーグ。J2のカターレ富山はきのう、ホームでJ3の奈良と対戦し、序盤からゴールラッシュで圧倒しました。まずは前半7分。富山第一高校出身の坪井が今シーズン3点目となるゴールを決めて、カターレが先制します。さらに前半10分と12分に、19歳の若きストライカー亀田が立て続けにゴールを決め、3対0。1点差に迫られた後半10分には、西矢がリ&