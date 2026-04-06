俳優の今田美桜さんが、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。【写真を見る】【 今田美桜 】イベントオフショット公開「たのしかった日」ファンからは「髪の毛ふわふわの美桜ちゃん可愛すぎる」「サイコーにかわいいね」今田さんは、「たのしかった日☺︎ ありがとう〜」の文言と共に、『今田美桜スペシャルイベント2026』のオフショットと思われる写真を多数投稿。 Diorのミニスカートにお