6日午後4時ごろ、福島・双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館に到着された天皇皇后両陛下と長女の愛子さま。愛子さまにとっては初めての被災地・福島県へのご訪問です。午前9時半ごろ、歓声に手を振りながら皇居を出発された、ご一家。愛子さまは紺色のスーツ姿、皇后さまは紺色のパンツスーツにマスクを着用し、新幹線で福島県へ向かわれました。東日本大震災から15年の節目となる2026年、初めてご一家そろって被災地を訪問さ