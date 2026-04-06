◆■高橋未来の活躍など光るも4位 4月5日、シンガポールで開催されていた「FIBA 3×3アジアカップ2026」が閉幕した。 予選プールCグループに入った3x3女子日本代表は2戦2勝でトップ通過し、決勝トーナメントへ進出した。 クォーターファイナルではプールA2位のタイ代表と対戦。花島百香、鶴見彩、高橋未来、野口さくらの4選手で試合に臨んだ。鶴見のドライブで先制し、