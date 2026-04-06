森 大翔が、日本赤十字社『はたちの献血』キャンペーンテーマソング「祝祭」のスタジオライブ映像を、本日4月6日21時よりYouTubeにてプレミア公開する。 （関連：川谷絵音、浅井健一、フルカワユタカ、清水英介……ギタリストにも徹しながら活躍広げるボーカリスト） 初の試みとなるスタジオライブは、原点に立ち返って自分の魅力や強みを見つめ直したとき、ギターと歌声が真っ直ぐに伝わるものにし