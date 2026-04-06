[故障者情報]FC琉球は6日、DF藤春廣輝の負傷を発表した。3月29日のJ2・J3百年構想リーグ第8節北九州戦で受傷した藤春は左ヒラメ筋肉離れと診断されたようだ。なお、加療期間等の詳細は公表されていない。今季、琉球在籍3年目を迎えた藤春は、J2・J3百年構想リーグで7試合に出場。6試合で先発フル出場していた。