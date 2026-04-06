アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃について山形市できょう、即時停戦を訴えるアピール行動が行われました。 【写真を見る】心配される石油不足イランへの軍事攻撃について即時停戦を訴える（山形） 「戦争を止めるしかありません」 山形駅前で停戦の呼びかけなどのアピール行動を行ったのは、山形県労働組合総連合や医療関係者などからなるおよそ３０人です。 イラン情勢の緊迫化で、ホルムズ海峡が