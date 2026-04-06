各企業で新入社員研修が始まる中、広島市に本社のある「オタフク」では、「お好み焼き作り」の研修が行われました。「オタフク」が開いたのは恒例の「お好み焼き研修」。17人の新入社員が伝統の技術を学びます。「お好み焼き文化」への理解を深めるのが目的で、30年以上続けています。■研修のやり取り「お好み焼きに力かかり過ぎて割れたりするんで、やさしく優しく、お好み焼きは優しく。」よく食べていても、ほとんどの社