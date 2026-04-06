―証券口座被害巡る金融庁の注意喚起から1年、時代の要請に応じる関連株を総点検― 世はまさに「認証時代」である。急速に進展したネット社会だが、生活を送る上での利便性が一気に向上した半面、不正アクセスによる犯罪も急増し社会問題となっている。こうしたなか、さまざまな認証ソリューションが登場。現代社会では、もはや認証なくして本人確認ができない状況になったと言ってもいいだろう。昨年4月には