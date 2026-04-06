Jリーグは今シーズンから新リーグ「秋・春制」へと移行し、8月に開幕します。Jリーグの野々村チェアマンが鹿児島市の下鶴市長のもとを訪ね新リーグについて説明しました。鹿児島市は、新たなスタジアムの整備を目指していますが候補地は、定まっていません。野々村チェアマンの考えは？６日午後、鹿児島市役所を訪れたJリーグの野々村 芳和チェアマン。（野々村チェアマンと下鶴市長のや