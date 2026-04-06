※4月22日、東証グロース市場に上場予定のＳＱＵＥＥＺＥ [東証Ｇ]、23日、東証グロース市場に上場予定の犬猫生活 [東証Ｇ]は6日、仮条件を発表した。 ●ＳＱＵＥＥＺＥ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：4月22日 事業内容：自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の 企画・開発、DX全般のコンサルティング等 仮条件：2910円～3110円 想定発行価格