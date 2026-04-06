鹿児島市で6年間の役目を終えたランドセルをリメイクするための、受注会が開かれました。思い出を残しながら、新たに使い続けられるものへ。持ち込む人、そして職人の思いを聞きました。鹿児島市のイオンモール鹿児島のランドセルコーナーには2027年、小学校への入学を控えた子どもたちが訪れていました。（子供）「軽い」（子供）「中を見てみる」中まで入念にチェックする子も。（両親）「楽しい。私た