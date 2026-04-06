鶏肉の輸入価格が高騰しています。広島市内のスーパーでは、「からあげ」用の鶏肉を国内産に切り替えることを検討しています。4月下旬並みの陽気に包まれたきょうの広島市。花見の醍醐味といえば…そう！お弁当！■小学3年生「むさしで買ってきた。おいしいです。」お弁当に欠かせないおかずと言えば唐揚げですが、今、鶏肉に異変が起きています。物価高が続く中、ワンコインで買える弁当はまさに、庶民の味方