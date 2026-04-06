6試合連続無失点中のユナイテッドは紺のユニフォーム。前半25分、コーナーキックのチャンスを迎えます。吉尾が放り込んだボールはクリアされますが嵯峨がシュート。これを青木の右足！青木が振り抜きゴール右上に突き刺さります。しかし後半22分、Jリーグデビュー戦の北九州のルーキー前田がスーパーゴール！ユナイテッドは7試合連続無失点を