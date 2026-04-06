フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が４日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。番組冒頭、さんまは、ずん・飯尾和樹に「日本が勝つと思ってアメリカに行ったら、日本が負けたらしいな…」と先月のＷＢＣで、飯尾が観戦のために米・マイアミに向かったが、まさかの日本敗退で試合観戦をできずに帰国したことに同情した。飯尾は「空中で（帰国する）侍ジャパンと入れ違いだったみたいです…」と笑わせた。飯尾はマ