6日（月）、公益社団法人SVリーグは大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）チャンピオンシップ（CS）ファイナルの全国放送が決定したことを発表した。 25日（土）から27日（月）にかけて横浜BUNTAIで開催されるSVリーグ女子のCS ファイナル。今回、25日（土）のGAME1をBS-TBSとフジテレビNEXTで、26日（日）のGAME2と27日（月）のGAME3をNHK BSとフジテレビNEXTでライブ中継することが明らかとなった。な