人気のゲームやアニメをはじめ、ダムやマンホールまで。 【写真を見る】累計12万枚突破！ゼンリンの「有人離島カード」が話題「地図で省略される離島を主役に」人口1人は“超希少”仕様に 今や、あらゆるトレーディングカードが存在しますが、大手地図会社のゼンリンが手がけたのが、その名も「有人離島カード」です。 熊本の島も登場する話題のカードを取材しました。 これが