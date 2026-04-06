熊本県八代市は、去年8月の大雨の後に死亡した男性2人を災害関連死と認定しました。 【写真を見る】去年8月大雨で初めての災害関連死認定大雨の後に死亡した男性2人熊本・八代市 去年8月の大雨をめぐり、関連死が認定されるのは、県内で初めてです。 3月31日付で災害関連死に認定されたのは、いずれも八代市の60代の男性2人です。 八代市によりますと、1人は、災害の復旧作業で身体的な負荷がかかった上、車中泊を続けたこ