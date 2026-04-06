6日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の大阪マーヴェラスは、アウトサイドヒッターの志摩美古都（27）が5月末をもって退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 長野県出身の志摩は順天堂大学を卒業後、2021年にPFUブルーキャッツ（現・PFUブルーキャッツ石川かほく）へ入団。3シーズン在籍した後、2024年に大阪MVへ移籍した。在籍2季目となる今シー