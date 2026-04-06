桜満開のなか、日本各地で入学式が行われました。地域によっては、夏のような暑さの中での門出となったようです。【画像で見る】今週の東京の気温予想気温差大きく冬服の出番も…全国各地で今年最高の気温に…ソフトクリームも6日、緊張と期待を胸に全国各地で小学校の入学式が行われました。長野市では、子どもたちがこの日に向けて練習してきた歌を披露。新1年生「ちょっとだけドキドキする。友達と遊びたい」ただ、桜が咲く中