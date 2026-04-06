「ダイヤモンドカップ・Ｇ１」（６日、津）若林義人（２８）＝静岡・１２２期・Ａ１＝がＧ１初優出を決めた。準優１０Ｒは３コースから握って回り、好位に付けると、道中は松田大志郎（福岡）との接戦をしのいで２着を守り切った。競り合いを制しての優出を「めちゃくちゃ疲れました」と振り返った。初めてのＧ１優出には「特に何も。１走、１走なので」と喜びを露わにすることはなかったが、４節連続優出中の充実ぶりを存分