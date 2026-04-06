あすは広く雨あすは、日本付近に低気圧や前線が進んでくるため、西日本から北日本にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。通勤通学の時間帯は太平洋側の地域を中心に、九州から関東にかけて雨が降る予想です。また、北海道も広く雨が降り、青森や秋田も雨が降る所があるでしょう。【CGで見る】きょう（6日）・あす（7日）の全国の雨予想シミュレーションその後、西からお天気は急速に回復していき、夜までに止むところがほとんどとな