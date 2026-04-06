アイドルグループ・乃木坂46が6日、グループ公式YouTubeチャンネル乃木坂配信中にて「初披露の会から1周年記念！6期生 乃木坂46分TV生配信！」を放送。学業に専念するために昨年6月から活動を休止していた、6期生の小津玲奈（18）が復帰後初登場した。【写真】9ヶ月でより大人っぽく…加入直後の小津玲奈小津は先日、自身のブログを更新し「お久しぶりです！」と近影を公開。「約9ヶ月学業専念のためにお休みをいただきありが