（若狭敬一アナウンサー）中東情勢の影響が深刻な“石油製品”。いろいろなところで使われていますね？ 【写真を見る】落ち着いたように見えるガソリン価格… 補助金抜くと高い！補助残高はあと2か月少しで底をつく？【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）エネルギーから生活用品まで、暮らしにまつわるものの多くは石油製品で、我々がいかに依存しているのかが分かります。 石油製品の需要に占める割合