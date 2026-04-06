「ダイヤモンドカップ・Ｇ１」（６日、津）慣れ親しんだ地元水面で鋭く突き抜けた。豊田健士郎（３０）＝三重・１１５期・Ａ１＝は準優１１Ｒ、５コースから１周１Ｍは切れ味鋭いまくり差しで１着。地元Ｇ１の優勝戦進出を決めた。「１Ｍは決め打ち。あれしか２着以内はなかったと思うので開き直って行きました」と、こん身のターンでファイナル入りをつかみ取った。仕上がりも全体にいい部類だ。「どの足をとっても悪くない