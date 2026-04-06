高橋市長（左から２人目）に今シーズンの意気込みなどを語った池神さん（同３人目）＝６日、秦野市役所秦野市を拠点に「山岳ランナー」として活動する池神悠希さん（３２）＝ＳＣ丹沢秦野＝が６日、市役所を訪れて高橋昌和市長に今シーズンの抱負を語った。昨年は標高差千メートル前後の山岳を一気に駆け登る山岳競技「スカイランニング」で世界大会優勝を果たすなど躍進の年とした池神さん。今年は「地域にも還元しながら世界を