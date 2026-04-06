俳優・谷原章介がMCを務める日曜あさの情報番組『SUNDAYブレイク.』（フジテレビ系）の初回視聴率が低調スタートとなったことが話題となっている。「3月29日に新スタートした同番組ですが、個人全体1.2％、世帯平均2.3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と、前4週平均を下回る厳しい滑り出し。早くも“爆死寸前”とも言える苦戦ぶりです」（芸能記者）同時間帯では、『サンデーモーニング』（TBS系）が個人7.1％、世帯12.5％