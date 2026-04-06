敵地でナショナルズ撃破米大リーグのドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズに8-6で勝利。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は、2号ソロを含む4打数2安打2打点で貢献した。本塁打の際に敵地で広がった光景に、ファンが驚きの声を上げている。雨の影響で約2時間10分、開始が遅れた試合。大谷は3回の第2打席、左腕グリフィンの低めカットボールを豪快に振り抜いた。打球はバックスクリーンへ。打球速度114.6