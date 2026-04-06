オリックスの左腕エース・宮城大弥投手（２４）の妹で女優の弥生（２０）が「お兄ちゃん、ドジャースには行かないで」と呼び掛けている。自らのユーチューブ「宮城弥生やーちゃんねる」の中で高橋尚成氏（元巨人、メッツ）と対談。ＷＢＣで米国での登板がなかった兄に触れ「２０２３年も今回も向こうの球場で投げていないので?どんな感じなんだろう?という想像でしかない。すごい広い球場でたくさんの観客の方に見られ応援されな