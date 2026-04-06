三菱鉛筆「ユニボールワン」といえば、特殊な顔料による発色の良さと、にじまず速乾性の高いインク特性、そしてサラサラと心地よい書き味のゲルボールペンとしてご存知の方も多いだろう。 初登場は2020年と比較的新しいが、いまやゲルボールペン市場の中では、大看板であるゼブラ「サラサクリップ」と人気を二分するといっても過言ではないほどの注目ブランドである。 また、インクの性能だけでなく、300円（税別）というコ